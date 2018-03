El Museu Diocesà de Solsona col·labora amb el concurs de 'Visitmuseum'

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona obre les seves portes i els seus tallers per oferir una visita guiada un esmorzar amb producte local, de la mà del projecte Producte d´Aquí de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar). L'experiència va ser el premi del concurs convocat a través de les xarxes socials per Visitmuseum, l´aplicació de Patrimoni Gencat que posa a l´abast del públic el patrimoni cultural i artístic dels museus de Catalunya.

Calia respondre correctament unes preguntes relacionades amb objectes de diversos museus per tal de guanyar experiències museístiques úniques. En el cas del Museu de Solsona, el concurs preguntava sobre moda a la prehistòria amb la pregunta "quantes denes formen el collaret de cal·laïta de la cista neolítica del Cementiri de Solsona que s´exposa al museu?". La resposta correcta era "un total té vint denes tubulars i cinquanta-sis discoïdals", tal com va exposar la guanyadora Xisca M. Lliteres.

Lliteres i el seu acompanyant van realitzar un recorregut guiat per les sales del museu, descobrint-ne fins l´últim detall, i van acabar a les sales de reserva on van poder contemplar tots aquells objectes que s´hi guarden i resten inèdits per al gran públic. Un cop acabada la visita van començar el viatge gustatiu pel nostre territori gràcies als productes agroalimentaris de gran qualitat i compromís explicats pel Carles Pujol amb el projecte Producte d'Aquí. La degustació es va fer a la sala de restauració del museu, que ocupa el sotateulada del Palau Episcopal.