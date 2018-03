Territori de Masies trasllada el producte local al nucli antic de Solsona

Territori de Masies donarà a conèixer la seva producció agroalimentària el pròxim dissabte, 17 de de març, a Solsona. Concretament ho farà per mitjà d'un tast-degustació que anirà a càrrec del cuiner Marc Pla, del Miracle, que oferirà un seguit de propostes culinàries a partir dels productes aportats per productors i elaboradors de Territori de Masies.

L'acte es farà a partir de 2/4 de 12 i fins les 2 en ple nucli antic de Solsona, concretament a la plaça del Ruc. Hi participaran productors que podran explicar la seva manera de cultivar/produir i podran intercanviar experiències amb els participants al tast-degustació. L'activitat té un preu de 10 euros i cal reservar abans del pròxim dijous, 15 de març.

El tast-degustació s'emmarca dins el projecte 'Tasta Territori', que situa el producte local com a actiu en l'estratègia de divulgació del territori. Aquesta iniciativa culminarà amb la presentació d'una guia de recursos del territori, per tal d'explicar-lo des de la seva gent. S'hi mostraran tant els productors locals i restauradors com les nombroses iniciatives de serveis i productes turístics. També serà un reflex del ric teixit associatiu del Baix Solsonès, atès que les entitats també hi tindran el seu espai. Les pròximes activitats previstes són dos menús de migdia al restaurant El Miracle i al càmping El Solsonès, els dies 18 i 25 de març respecticament, i un tast-vermut al mercadal de Torà el dia 30 de març.

Els productors de Territori de Masies són Conill de Cal Palà, porc ecològic Dpagès, productes làctics de la Formatgeria del Miracle, herbes medicinals i culinàries del Parc de les Olors de Claret, vedella ecològica de Pastures de Castelltallat, pollastres ecològics del Molí de Bonsfills, productes d'horta i elaborats de Riuverd, varietats locals d'horta de Tornaterra i xai de Puigpelat.