La 66a Fira de Sant Isidre de Solsona ampliarà l'espai d'exposició i mantindrà els caps de bestiar vius

La Fira de Sant Isidre de Solsona celebrarà els dies 11, 12 i 13 de maig la seva 66a edició amb un increment de l'espai expositiu. Així ho ha explicat aquest dimarts el director de Solsonès Fires, Josep Caelles, durant la presentació del cartell d'enguany, que ha anat a càrrec de la jove il·lustradora solsonina Gemma Colell. Caelles ha subratllat que aquesta és una fira "viva" i ha dit que l'increment es deu, sobretot, a la demanada de més espai per part del sector de l'automoció. A més, també es reordenarà la col·locació dels expositors per "fer-los més accessibles". La fira continuarà sent la primera de Catalunya en nombre de caps de bestiar vius, al voltant de 600, i espera la visita d'unes 30.000 persones. Pel que fa al cartell, la seva autora ha explicat que s'ha inspirat en l'entorn de la comarca i ha detallat que ha fet una "breu descripció de la natura i els animals que es poden trobar a la fira amb formes geomètriques".

Malgrat que els organitzadors de la Fira de Sant Isidre de Solsona encara estan ultimant els detalls de la 66a edició, el director de Solsonès Fires, Josep Caelles, ha avançat que enguany el certamen comptarà amb més metres d'espai expositiu. Això es deu, segons ell, a la demanda de més espai que ha expressat el sector de vehicles. D'aquesta manera, es crearà una illa de dirà més gran entre l'avinguda Tarancon, el Passeig i la Plaça del Camp. Per Caelles, aquest increment de l'espai demostra que, tot i els 66 anys d'història, la fira "és viva" i cada any "anem incorporant novetats".

El màxim responsable del certamen també ha avançat que continuaran ocupant la primera posició com principal fira en caps de bestiar vius de Catalunya. Així, s'espera mantenir els 600 animals, entre vaques, ovelles i cavalls. D'altra banda, Caelles ha dit que, a banda del ramader, també cal "potenciar i acompanyar altres sectors" i ha avançat que estan treballant en aquesta línia.



Un cartell que posa en valor l'entorn del Solsonès



La jove il·lustradora solsonina Gemma Colell ha estat l'encarregada de crear el cartell de la 66a edició de la Fira de Sant Isidre. Tal com ha relatat ella mateixa en roda de premsa, tenia ganes de fer un cartell "abstracte i trencador". Així doncs, a la imatge s'aprecia una gran lletra 's' de Solsona i, al seu darrere, "hi ha diverses formes abstractes amb tonalitats verdes que representen muntanyes, camps i arbres i també els animals que es poden trobar a la fira". Totes elles són formes geomètriques.