L'Associació d'Amics de Mossèn Huguet es proposa fer-li una estàtua a Solsona

L'Associació d'Amics de Mossèn Huguet ha aprovat la proposta de fer-li una estàtua de bronze davant de casa seva, assegut en un banc del passeig Pare Claret de Solsona. La idea va sorgir en l'assemblea de l'entitat, desenvolupada dissabte passat abans de la celebració de la sisena edició del Memorial Mossèn Huguet.

Segons el president de l'associació, Ramon Segués, el projecte es troba en un estadi inicial, «a les beceroles», però té clar l'objectiu de «fixar de manera pública la imatge del mossèn, i així evitar que el seu record i el seu immens llegat es difuminin amb els anys».

L'entitat solsonina preveu obrir una exposició durant el proper mes de setembre que també pretén perseverar en la difusió de la figura del capellà que va ser rector de Solsona i del Pi de Sant Just.

«Li agradava seure en un banc i compartir conversa amb la gent; era un gran intel·lectual, un teòleg eminent i un patriota de cap a peus», afegeix Segués, que el defineix com «un home senzill i amable, que gaudia del contacte amb la gent de totes les creences i de totes les condicions».

Huguet també era escriptor. Els seus textos apareixen als llibres Crítiques benignes, Testimoni d'amor, Església i país i Xàldigues, que és un recull dels escrits que va publicar al Full Diocesà del Bisbat de Solsona entre els anys 1995 i 2003. Va deixar d'escriure-hi perquè els bisbes de Solsona i Vic d'aquell moment li ho van prohibir enmig d'una gran polèmica. El mateix Huguet descrivia el recull de textos com «una mirada lúcida i tendra sobre la vida».



Concurs de prosa i poesia

Aquest dissabte, 10 de març, es va celebrar el VI Memorial Mossèn Huguet, en què es va fer l'assemblea de l'entitat. Paral·lelament, hi va haver un esmorzar tertúlia entre joves i el científic i poeta David Jou, que també va ser present després per pronunciar la conferència «Els humans, entre la intel·ligència artificial i la racionalitat còsmica: diàlegs sobre ciència i fe». «Es va parlar de científics que són més propers a la religió», continua Segués, content del més d'un centenar de persones participants a l'acte.

Llavors, durant el tercer concurs de prosa i poesia Mossèn Huguet, es van repartir els premis de les diferents categories a Arlet Serra i Segués per «Obrim els ulls» (poesia, 14-16 anys), a Ivette Rafart i Solé per «Un camí per recórrer» i a Andrea de la Osa Amate per «Som els darrers cristians?» (poesia i prosa, 17-18 anys), a Xavier Vendrell i Ramells per «Som els darrers cristians?» i a Lluís Folch i Soler per «Per què som tan pocs?» (poesia i prosa, majors de 18).