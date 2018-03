123 alumnes del Solsonès participen al Dia de l'Arbre

Amb l´objectiu de repoblar una mina explotada industrialment i d´aprendre a valorar la importància de plantar un arbre i preservar la natura i el medi ambient, quatre escoles del Solsonès van celebrar el Dia de l´Arbre el passat 8 de març. 123 alumnes de les escoles Arrels i Setelsis de Solsona (primer curs), Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys (cicle inicial) i tots els de la ZER de la Coma van desplaçar-se fins a Guixers per repoblar l´antiga pedrera a cel obert on la fàbrica Knauf extreia mineral per a la fabricació de plaques de guix.

Les activitats de la sortida es van dividir en tres blocs: la fàbrica, la plantada i la visita al Museu-Centre d´Interpretació de la vall de Lord. D´entrada, els alumnes dels centres educatius van visitar la factoria guixeresa i van conèixer el procés que segueix el guix des de l´extracció fins a la producció industrial de les plaques. A continuació, els escolars van realitzar una plantada de pins, roures i alzines amb l´ajuda d´alumnes de la Unitat d´Escolarització Externa L´Afrau de Solsona i agents rurals. Els van fer una explicació de les espècies que es planten, la quantitat i la manera de fer-ho, alhora que els donaven diverses recomanacions. Posteriorment, els agents rurals van fer pedagogia sobre com mantenir net el bosc i utilitzar caixes niu. Una de les novetats d´enguany ha estat una xerrada sobre el llop, en la qual s´ha parlat del seu hàbitat i diverses característiques sobre la seva vida i reproducció.

Les activitats del Dia de l´Arbre han estat organitzades pels Agents Rurals del Solsonès, la Xarxa Transversal d´Educació (Consell Comarcal del Solsonès, Ajuntament de Solsona i Servei Educatiu del Solsonès), la UEC L´Afrau i l´empresa Knauf.