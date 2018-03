La Fira de Sant Isidre de Solsona amplia l'espai per a concessionaris de vehicles

La Fira de Sant Isidre de Solsona, que enguany celebrarà la seva 66a edició els dies 11, 12 i 13 de maig, ampliarà l'espai d'exposició de vehicles de l'avinguda Cardenal Tarancón. Segons ha explicat Josep Caelles, president de Solsonès Fires, el motiu principal ha estat la quantitat de sol·licituds d'empreses de venda de vehicles per exposar, a més de l'espai conjunt que necessiten les exposicions de cotxes i motos clàssiques.

En els darrers anys, les sol·licituds per part de concessionaris han augmentat a la fira, i l'any passat, per exemple, hi va haver «tanta demanda que algunes empreses no van poder exposar perquè ens faltava espai», ha afegit Caelles. Enguany es crearà una illa més gran entre l'avinguda Tarancón, el Passeig i la plaça del Camp. Pel que fa a l'avinguda, l'espai afegit serà a partir de la botiga Cal Coll, cap amunt.

Per a Caelles, l'augment de l'espai demostra que, tot i els 66 anys d'història, la fira «és viva» i cada any «anem incorporant novetats». El màxim responsable del certamen també ha avançat que continuaran ocupant la primera posició com a principal fira de caps de bestiar vius de Catalunya. Així, s'espera mantenir els 600 animals, entre vaques, ovelles i cavalls.

D'altra banda, Caelles ha dit que, a banda del ramader, també cal «potenciar i acompanyar altres sectors» i ha avançat que estan treballant en aquesta línia. Per exemple, es donarà continuïtat a l'espai gastronòmic, que arribarà a la seva tercera edició aquest 2018 i amb «només tres anys, podem dir que està consolidat», ha afegit Josep Caelles.

Tot i que els organitzadors de la Fira de Sant Isidre de Solsona estan ultimant els detalls de la propera edició i tenen «coses a sobre la taula per tancar», el director de Solsonès Fires, Josep Caelles, ha avançat, a més de l'ampliació de metres d'espai expositiu, la reordenació en la col·locació dels expositors per «fer-los més accessibles al públic». La fira continuarà sent la primera de Catalunya en nombre de caps de bestiar vius, al voltant de 600, i espera la visita d'unes 30.000 persones.



Cartell



La presentació del cartell del certamen es va dur a terme ahir, dimarts, al Consell Comarcal del Solsonès. Caelles va reafirmar la intenció que sigui fet per «joves artistes de la comarca» i també va mostrar-se satisfet amb el «disseny trencador» d'enguany desenvolupat per la il·lustradora solsonina Gemma Colell.

«Vas llegint i vas entenent tot el que vol dir l'artista», continuava Caelles. Per la seva banda, Colell va descriure la seva obra com «diverses formes abstractes de tonalitats verdes que representen muntanyes, camps i arbres», junt amb «els animals que es poden trobar a la fira» i la «s de Solsona», que ocupa la part central del pòster. Es tracta d'una obra que s'ha inspirat en l'entorn de la comarca i consta d'una «breu descripció de la natura i els animals que es poden trobar a la fira», amb tot de formes geomètriques, segons va continuar explicant la jove artista solsonina.