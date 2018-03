Els tallers de cuina d'Al·lèrgicum arrenquen amb èxit

Aquesta setmana han arrencat amb èxit d´assistència els tallers de cuina de la campanya municipal de Solsona "Al·lèrgicum, mengem sense barreres". 25 persones han participat al Casal Cívic a la sessió dedicada a la cuina vegana, a càrrec de Miquel Garcia, cap de cuina de l´hotel-restaurant Casa Albets. La propera convocatòria serà el 17 d´abril, anirà a càrrec de la dietista Martina Ferrer, de l´equip d´Ets el que menges, i se centrarà en els esmorzars saludables sense al·lèrgens (de declaració obligatòria).

Tofu fumat amb crema de carbassa, pèsols negres i ruca; patata al forn amb pebrot escalivat, espinacs i maionesa d´all negre; entrepans d´heura amb maionesa d´alfàbrega i ceba confitada amb vinagre; humus amb mongeta del ganxet i tomàquets xerri, i pa de pessic de llimona amb fruits vermells. Amb aquestes propostes, Casa Albets va demostrar que es pot ser àmpliament creatiu a la cuina i menjar de forma variada i equilibrada amb receptes d´aliments d´origen vegetal, sense llet ni ous.

A l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament ja hi ha obertes les inscripcions per als propers tallers per a persones amb al·lèrgies, celiaquia o intoleràncies alimentàries programats per la regidoria de Salut de Solsona amb la col·laboració de Toleràncies i la Diputació de Lleida. El 17 d´abril, de sis a vuit, "Esmorzars saludables sense al·lèrgens (de declaració obligatòria)"; el 8 de maig, de dos quarts de sis a dos quarts de nou del vespre, "Pa i pizza sense gluten", i el 12 de juny, de sis a vuit, "Postres sense sucre". Tots els tallers són gratuïts.