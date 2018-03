El PDeCat es mostra en contra de la gestió pública del vas de l'abocador

Després que el Consell Comarcal hagi fet públic el canvi a gestió directa del vas de l'abocador comarcal situat a Clariana de Cardener, el conseller comarcal a l'oposició Marc Barbens (PDeCat) ha declarat que el seu partit no considera «viable» l'opció.

En el ple ordinari del mes de març, celebrat dimarts, l'equip del PDeCat va votar en contra de la «recomarcalització» del servei, tal com el va definir el secretari, Candi Pujol.

Per a Barbens, «és difícil tallar al punt just entre viabilitat i reducció de deixalles, i la gestió del servei per part del Consell contribuirà a augmentar la despesa en el capítol 1».

Pel que fa al conseller comarcal de la CUP, Octavi Esteve, es va mostrar clarament a favor i va celebrar que se n'assumeixi la gestió per part del govern l'ens comarcal, i a la vegada va demanar «més remunicipalitzacions a la comarca, com ara la de l'escola bressol i la recollida selectiva». El cupaire va votar a favor de la proposta que feia ERC.

Albert Bajona, conseller comarcal de Medi Ambient, va perseverar en la intenció de disminuir l'arribada de residus al dipòsit de l'abocador, ara en mans del Consell Comarcal. «Continuar amb el ritme de tones que entraven al dipòsit els darrers anys ens hauria portat a la necessitat de construir-ne un altre», va afegir Bajona. La UTE Solsonès Net, l'empresa que l'havia gestionat fins ara, seguirà encarregant-se de les seccions de pretractaments i de la planta de compostatge de l'abocador, mentre que des de l'1 de març del 2018 dos treballadors seus han passat a treballar per a l'ens comarcal.

El portaveu del PDeCat al ple del Consell Comarcal, Marc Barbens, també va exposar els seus dubtes sobre aquest augment de personal «sense concurs previ».