La nova plaça de l'edifici Àries de Solsona s'ha remodelat i reobert com a zona blava

La nova plaša de l'edifici └ries de Solsona s'ha remodelat i reobert com a zona blava

La nova plaša de l'edifici └ries de Solsona s'ha remodelat i reobert com a zona blava

Després de poc més de dos mesos d´obres, avui divendres s'ha reobert al trànsit la remodelada plaça de l´edifici Àries de Solsona, ubicada a l´entrada més monumental del municipi. Amb una estètica homogènia a la de la davantera plaça de Tauro, aquest indret ha doblat l´amplada de l´espai dels vianants, mentre que manté la part central com a zona d´aparcament. Com a novetat, a petició dels veïns i després de consultar-ho als comerços més propers, es convertirà en un espai més d´estacionament limitat gratuït.

Així, es podrà estacionar a la plaça d´Àries un màxim de dues hores durant l´horari comercial, a fi de propiciar una major rotació de vehicles. Com a la resta de zones blaves, la regulació funciona de dilluns a dissabte de nou a una i de cinc a vuit. Els conductors hauran d´indicar l´hora d´arribada en un lloc visible del vehicle. Resta pendent, per als propers dies quan el temps ho permeti, la senyalització de les 19 places que s´hi encabiran, de la qual una es reserva a persones amb discapacitat i una altra, a operacions de càrrega i descàrrega.

Ampliació de la vorera

Els treballs de remodelació de la plaça, el panot de la qual es trobava molt deteriorat, engloben un espai total de 1.104 metres quadrats. Amb la rehabilitació s´ha endreçat en conjunt i s´ha fet completament accessible. La zona perimetral està pavimentada amb lloses de formigó de color gris cendra del mateix model que les de la plaça de l´edifici Tauro. La vorera s´ha ampliat gairebé fins als quatre metres d´amplada.

A la part central, l´acabat és de formigó remolinat mecànicament. L´obra també ha modificat el traçat de la vorada a la zona de parada de bus de l´avinguda del Pont per evitar que el vehicle envaeixi el carril de circulació quan hi para. Així mateix, s´ha renovat l´enllumenat i s´ha arranjat la barana de la plaça, per adequar-la a la normativa. Més endavant es completarà l´endreça de l´espai amb la col·locació de mobiliari urbà.

Aquesta plaça va ser arranjada provisionalment el juny del 2016. El febrer d´aquell any va passar a ser de titularitat municipal arran d´un acord de cessió signat amb els propietaris de l´edifici Àries, similar amb el que ja s´havia rubricat el 2014 amb la comunitat de l´edifici Tauro, a l´altra banda de l´avinguda.