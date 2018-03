Solsona estrena el primer punt de recàrrega elèctrica

Solsona ja té un punt per fer la recàrrega de vehicles elèctrics. És una estació que permet endollar dos vehicles alhora. És el primer de Solsona i de la comarca. S'ha instal·lat a l'aparcament de les Moreres, per tal de facilitar les càrregues semiràpida i lenta al màxim de vehicles. Aquesta estació d'accés públic és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la companyia local Electra del Cardener Energia. L'alcalde, David Rodríguez, i Josep Maria i Guillem Reig, responsables de l'empresa, han estat testimonis de l'estrena aquest migdia.

Poden fer ús de l'estació dos vehicles simultàniament. Hi ha un endoll de càrrega semiràpida (de tipus Mennekes) –si la bateria del vehicle es troba al 30%, en dues hores es completa– i un altre de lenta (de tipus Schuko), aquest últim normalment per a motocicletes i cotxes elèctrics de primera generació, si no tenen adaptador –es carreguen en sis hores. Els usuaris hauran d'utilitzar una targeta que s'expedeix gratuïtament des de l'oficina d'Electra del Cardener Energia, tot i que l'equipament serà compatible amb targetes de l'àrea metropolitana de Barcelona. En cas que n'hagin de fer ús passavolants estrangers, es facilitaran targetes d'emergència també des de la Policia Local i l'Oficina de Turisme.

La recàrrega d'energia serà gratuïta almenys fins a final d'any, tal com estableix el conveni signat pel consistori i la companyia elèctrica. El segon i el tercer any Electra té potestat per decidir mantenir la gratuïtat del servei per als usuaris o aplicar-hi un cost, que serà consensuat amb l'Ajuntament i que no es preveu que superi els 3 euros.