El Consell busca solucions per mantenir els menjadors escolars

El Consell Comarcal del Solsonès està ultimant els detalls del concurs per gestionar els menjadors escolars de la comarca, que preveu que s'obri en les properes tres o quatre setmanes, segons el conseller d'Educació, Francesc Xavier Mas.

Mas ha explicat que és complicat «posar-ho a concurs tot sencer i que una mateixa empresa porti gran part dels menjadors escolars del Solsonès, perquè hi ha molta distància entre els uns i els altres», i va posar com a exemple les zones sud i nord de la comarca. Amb aquest principal motiu, l'ens comarcal està estudiant «posar-ho a concurs per lots, i que a les diverses zones comarcals que delimitem hi pugui optar una empresa diferent», ha afegit Mas. ¡

Durant els precs i preguntes del ple ordinari del mes de març del Consell, els portaveus del PDeCat, Marc Barbens, i de la CUP, Octavi Esteve, van demanar per l'estat del concurs. Mas, que a part de conseller comarcal també és alcalde de Sant Llorenç de Morunys, va dir-los que estaven acabant-lo de redactar i que hi havia hagut diversos aspectes que havien fet el procés més lent.

Un d'aquests aspecte és «la distància que hi ha entre uns municipis i els altres, que comporta que si obrim el concurs tot sencer una mateixa empresa hauria de disposar de tres o quatre furgonetes per poder abraçar totes les zones i arribar a l'hora», explicava el conseller comarcal d'Educació durant la sessió plenària, i afegia que l'ens comarcal faria el possible per no deixar cap escola sense servei de menjador.

Els menjadors escolars del Solsonès havien estat, fins al curs actual, gestionats per les associacions de mares i pares d'alumnes. Tanmateix,l'entitat que engloba les diverses AMPA del Solsonès va veure que calia trobar un sistema que donés més garanties de legalitat a la situació. A partir d'ara, el Consell, com passa a la majoria de comarques, serà el responsable de fer el concurs o concursos per poder prestar el servei.



Canvis legislatius

«La Generalitat estava a punt de publicar un nou decret i vam esperar per no fer la feina i que llavors ho haguéssim de canviar tot per adaptar-ho al decret. El canvi no va arribar i ens vam trobar que, per a aquest curs, vam haver de córrer per fer els contractes», va afegir el conseller d'Educació. L'ens comarcal ha parlat amb totes les escoles i n'hi ha hagut que els han dit que ho volen seguir portant com fins ara. En aquest cas, com ha passat en alguns centres de Solsona, el Consell ha formalitzat un conveni conforme el centre se'n fa responsable.

També hi ha escoles rurals que porten els seus alumnes al restaurant del poble, com ara Pinell, la Coma i Ardèvol, per posar tres exemples. «Si així els funciona, també es pot continuar fent d'aquesta manera», continuava el conseller Mas, en una enumeració de característiques particulars del Solsonès que s'han tingut en compte a l'hora de confeccionar el concurs públic que, només tenint en compte les escoles de la Zona Escolar Rural (ZER), ja suma més de 50.000 euros en contractes.