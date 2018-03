«Volem que la gent sàpiga què fem, és el primer pas perquè col·labori amb Creu Roja»

De Clariana de Cardener i psicòloga, fa deu anys que forma part de l'entitat d'ajuda i treball social de la comarca

La Creu Roja del Solsonès compleix 40 anys aquest 2018, i ho vol celebrar amb una gran trobada de col·laboradors i voluntaris que hagin tingut relació amb l'entitat durant aquestes quatre dècades, des que va començar amb els cursets de socorrisme, les primeres ambulàncies, la teleassistència, el rebost solidari o els horts socials. La psicòloga clarianenca Núria Barcons coordina l'assemblea de l'entitat, i fa deu anys que en forma part. També està d'aniversari, ja que l'organització no governamental li ha permès desenvolupar les seves habilitats pel que fa al treball social.



Com veu l'entitat en aquest quarantè aniversari?

Estem en un moment actiu, però tenim ganes d'ampliar el nombre de voluntaris i el nombre de socis i fer encara més coses. Volem fer difusió i comunicar tot allò que fem, perquè arribi a tothom. A vegades hi ha gent d'aquí que no sap el que fem perquè no li hem explicat. Que ho sàpiga és el primer pas perquè hi col·labori o pugui fer-se'n sòcia, per exemple. Hi va haver un moment en què Creu Roja Solsonès tenia 800 socis, volem tornar a apropar-nos-hi.

Quines són les principals activitats que porteu a terme actualment?

El suport a famílies necessitades de la zona és un servei que desenvolupem constantment. També col·laborem amb altres entitats del Solsonès, com en el cas del Banc d'Aliments. Per exemple, amb el Gran Recapte, durant la campanya nadalenca, vam recollir més de 5.500 quilos d'aliments a escala local. Ho hem qualificat d'èxit, seguint la dinàmica dels darrers anys, gràcies sobretot a les voluntàries i voluntaris que ens van ajudar.

Com ha variat la situació de les famílies que us vénen a demanar ajuda, tenint en compte els últims cinc anys?

Fa cinc anys estàvem més immersos en la crisi, hi havia més famílies que venien que ara. Podem dir que el panorama ha millorat, tanmateix, hi ha una cronicitat de la pobresa. És a dir, hi ha famílies que no han aconseguit superar la seva situació, encara. És un fet que hem detectat aquí al Solsonès, i d'altres organitzacions en altres comarques, també.

Coordineu d'alguna manera l'arribada d'una família refugiada a Solsona?

Sí. És un dels projectes en què estem treballant. Hi ha un pis, sobre el casal cívic Xavier Jounou, per acollir una família refugiada. L'Ajuntament solsoní el va cedir a Creu Roja Lleida, perquè, segons el protocol, el municipi l'ha de cedir a una de les entitats que el govern central estableix com a vàlides per gestionar l'acollida dels refugiats. A Creu Roja Solsonès estem en contacte amb Lleida per poder fer venir, com abans millor, una família. Ja que tenim l'espai per portar-ho a terme, l'hem d'aprofitar. A més, un cop arribi la família, treballarem conjuntament amb altres entitats del Solsonès per poder ajudar els refugiats en el seu procés d'inserció. Com, per exemple, el SOM, el Solsonès Obert al Món.

Amb quines altres entitats de la zona col·laboreu habitualment?

Per als recaptes d'aliments, solem treballar conjuntament amb Càritas. Si ells s'encarreguen del menjar fresc, nosaltres ho fem del sec, per exemple. També estem molt en contacte amb els Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, que ens ajuden en campanyes i en l'acompanyament de famílies necessitades. A més, solem anar sovint a les escoles i instituts. Si ens demanen tallers sobre diverses temàtiques socials, els els proporcionem.

I què ens en diu, de Creu Roja Joventut el Solsonès?

És la secció jove de l'entitat, en la qual participen els que tenen menys de trenta anys. Està activa, aquest Nadal va portar a terme la campanya Alimenta el tió amb il·lusió, que es va dur a terme durant la segona Fira del Tió de Solsona, que juntament amb el concert solidari coorganitzat amb el Casal Popular La Fura van recollir unes cent cinquanta joguines que després van repartir a diverses famílies beneficiàries.