L'escola Arrels de Solsona s'omple de valors solidaris

La Fira de la Solidaritat de l'escola Arrels de Solsona, que ahir arribava a la vint-i-dosena edició, va omplir ahir al matí els patis a l'aire lliure de la seu de primària del centre docent, ubicats a la plaça del Camp. El sol i les bones temperatures d'ahir al matí a Solsona van ser els millors aliats de la fira, que va atraure sobretot famílies amb fills en edat escolar i nens d'aquesta escola.

«L'objectiu d'aquesta Fira de la Solidaritat és conscienciar els nostres alumnes, en particular, i els solsonins, en general, sobre les persones més necessitades», explicava la directora d'Arrels Primària, Anna Moliner. Segons va afegir, «la solidaritat, l'empatia, la col·laboració són valors que, des de l'escola, treballem amb els nostres alumnes durant el curs».

A més a més, la Fira de la Solidaritat va fer evident, un any més, la col·laboració desinteressada de botiguers, comerciants, restauradors i empresaris solsonins. En aquest sentit, es van sortejar un total de 54 lots tan diversos com una sessió fotogràfica, àpats en restaurants, un despertador, embotits, entrades per al cinema i donatius econòmics, entre molts altres al·licients.

Una col·laboració que es va estendre a persones a títol individual i, d'una manera especial, als pares dels alumnes, que «han fet pastissos o bé ens han portat esqueixos de plantes que posem a la venda», posava de manifest la directora de l'escola.

Tot i que ahir encara no disposaven de xifres, els responsables de l'escola calculen recollir més de mil euros, que es destinaran a parts iguals entre tres projectes solidaris.

El primer projecte és gestionat per la Fundació Internacional de Solidaritat de la Companyia de Maria (FISC), l'ONG d'ajuda al Tercer Món de l'orde religiós vinculat a l'escola Arrels Primària; i que en aquest cas anirà a parar al projecte que l'entitat té engegat en una escola d'una zona especialment paupèrrima d'Haití. Es tracta d'un país on l'alfabetització és del 48% i que, a més a més d'educació, ofereix un àpat al dia als seus alumnes.

Una segona part de la recaptació de la Fira de la Solidaritat anirà a parar a l'organització solidària Mans Unides, concretament al projecte que té l'ONG a Mangochi, al país africà de Malwawi, per tal d'acondiciar els malmesos edificis de consultes externes, maternitat i alberg de dones embarassades.

El Rebost Solidari del Solsonès

Finalment, la tercera i darrera part dels ingressos de la fira d'Arrels es reservaran per a un projecte molt més proper, el Rebost Solidari del Solsonès, que gestiona Càritas Arxiprestal.

A la concorreguda fira, al llarg de tota la jornada d'ahir es podien trobar parades de manualitats, llibres, plantes que atenien els professors i professores del centre i tallers, com ara el de maquillatge, que anaven a càrrec d'alumnes de secundària de l'escola Arrels.



El drama dels refugiats

Un grup d'estudiants de secundària va protagonitzar una xerrada prèvia a la fira, i que era adreçada als alumnes dels darrers cursos de primària. La conferència, aquest any, anava sobre els refugiats, una temàtica que és prou d'actualitat.

Una tómbola a càrrec de Mans Unides, on se sortejaven objectes donats per botigues i particulars, i una rifa de productes també lliurats de manera altruista van animar l'espai firal.

D'altra banda, la xocolatada de mig matí i l'actuació desinteressada del cantant i exalumne Marc Anglarill van acabar d'arrodonir una jornada que va ser tant solidària com participativa.