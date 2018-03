Solsona promou un curs de formació per a futurs mentors de refugiats

La Taula per a l´acollida de persones refugiades a Solsona impulsa la realització a la ciutat d´un curs de formació adreçat a futurs mentors de persones refugiades. Es tracta de formar els ciutadans que vulguin ser voluntaris en el procés d´acollida de refugiats. Per dur-lo a terme a Solsona cal que hi hagi un mínim de deu persones de la comarca inscrites a través del web del Programa Català de Refugi.

Els mentors ajudaran les persones refugiades que arribin a Solsona en el procés d´aprenentatge de la llengua, en la recerca de feina i en altres aspectes que facilitin la seva integració en la societat catalana. A la capital del Solsonès és previst que una família, segurament de procedència veneçolana, arribi els propers mesos, abans de l´estiu. Per aquest motiu és necessari poder acollir abans de l´estiu el curs de mentors, que és impartit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La família de persones refugiades que rebrà la ciutat es troba en aquests moments acollida per Creu Roja Lleida, que n´està fent l´estudi previ. Un percentatge important dels refugiats que s´assignen són de procedències veneçolana i ucraïnesa. La Taula per a l´acollida de persones refugiades a Solsona, que es reuneix periòdicament, està formada per representants de la major part d´entitats socials de Solsona, les institucions locals, tots els grups municipals, els Serveis Socials Bàsics del Solsonès, l´Agència de Desenvolupament Local i Empresaris per al Solsonès.