La caminada de la vall de Lord recupera camins intransitables

La caminada popular de la vall de Lord, que arriba enguany a la 26a edició, ha recuperat una sèrie de camins intransitables, dos dels quals han estat l'antic camí de les Morreres i el del Reguer, tots dos situats al nord-oest del municipi de la Coma. La ruta començarà el proper 31 de març a les vuit del matí al costat de les piscines de la localitat comardina, per on transcorre «íntegrament» el recorregut, segons ha explicat l'entitat organitzadora, A. E. Ja Arribarem Club.

«Hi haurà dues pujades, la primera és més exigent i condueix al primer control, on hi ha la casa Andal amb unes bones vistes a la serra del Verd», continua l'associació encarregada de l'organització, que afegeix que la segona pujada «ja és més de bon fer». La ruta, de gairebé 13 km, va cap al veïnat de Muntanya, on hi ha nombroses cases de pagès amb vistes de la serra del Port del Comte i el veïnat de Cal Fiter.