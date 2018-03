El cicle Divendres de Pensament al museu de Solsona es consolida

El quart cicle Divendres de Pensament al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha girat al voltant de la terra com a lloc on es desenvolupa la vida. L´art conceptual, la teoria de la literatura, la poesia i el cinema han estat els diversos camps que han ajudat als assistents a entendre "la idea del planeta on vivim", segons fonts del museu solsoní.

Durant el cicle, Marta Ricart, artista i investigadora, mostrà la capacitat d´interconnectar directament i simbiòticament amb els espais i reptà el públic a practicar-ho en els diferents entorns del museu. Per la seva part, Núria Perpinyà, escriptora i professora de teoria de la literatura, va fer veure als assistents amb ulls d´artista les ruïnes, uns espais tan sorprenents com decadents. Amb Salvador Giralt, poeta i narrador, «vam celebrar l´alegria de viure tot relacionant el vi amb la poesia, la cançó i remullant-ho amb el tast d´un vi de muntanya fet al Solsonès, Falcó, de la mà de Sígfrid Torelló», continuen des del museu. Finalment, l´últim divendres de pensament, el director de cinema Marc Recha presentà el seu últim film, ´La vida lliure´, un viatge sensorial pels paisatges menorquins que mostra l´essència de la terra.

Tot i que el cicle ja fa un parell d´anys que es va consolidar, edició rere edició augmenta l´assistència de públic. Enguany prop de 250 persones han presenciat les diverses converses organitzades i coordinades per Raül Garrigassait i Víctor Pérez.