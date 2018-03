El Consell del Solsonès crea una ordenança per dur els gossos lligats en zones de pastura

El Consell Comarcal del Solsonès ha impulsat una ordenança que obliga a portar els gossos lligats en zones de pastura, després que els pastors es queixessin reiteradament de la presència de «gent passejant per la muntanya amb gossos agressius deslligats que els atacaven els ramats», segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona.

La demanda prové sobretot de pastors dels municipis del nord del Solsonès, on la ramaderia té més presència, com ara Guixers, Odèn i la Coma. A més, algunes localitats de l'Alt Urgell també s'hi han afegit. Tornant al Solsonès, cap al sud de la comarca, en els darrers mesos hi ha hagut casos d'atacs a ramats per part de gossos considerats de raça perillosa. Per exemple, a final de gener 253 ovelles van morir per asfíxia dins d'un corral a Llobera, després de l'atac de dos gossos.

En aquell moment, els Agents Rurals van recordar que els animals sempre han d'estar controlats per part del seu propietari i han d'estar xipats i censats a l'ajuntament corresponent. També van alertar que el fet de no evitar la fugida del gos és una infracció de la Llei de protecció d'animals amb «greus conseqüències per a la ramaderia».

Senyalització



L'ens comarcal ha tret l'ordenança per a animals domèstics en general i gossos en particular, per tal que els consistoris de la comarca que ho vulguin «se la mirin, la revisin, la tornin a redactar i l'aprovin al ple», ha explicat el conseller Albert Bajona. Llavors, els ajuntaments tindran l'obligació de se-nyalitzar les zones afectades.

«La norma ja hi era, però el fet que hi hagi ordenança obliga encara més a complir-la», ha continuat Bajona, que incideix que cada poble pot incloure les seves excepcions al text, per exemple, tractant-se de zones de caça.