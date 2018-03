L'associació crea un sorteig de primavera amb una quarantena d'experiències

Territori de Masies ha engegat un sorteig de primavera de tipus panera, amb més de quaranta productes i experiències. Els sectors on s'inclouen van des del turisme rural fins a l'artesania, els llibres, la gastronomia i, sobretot, els productes locals, ja siguin elaborats o provinents de l'agricultura i la ramaderia de la zona.

Per exemple, un esmorzar de pagès per a dues persones al restaurant del Miracle, un lot d'infusions del Parc de les Olors de Claret, llavors de varietats locals recuperades de Torna Terra i 15 euros de descompte per allotjar-se en un bungalou del càmping restaurant Cal Paradís.

Conxita Capsada, responsable de Cal Paradís, es mostrava ahir contenta de les iniciatives de col·laboració que han sorgit al baix Solsonès amb Territori de Masies. Capsada explicava que, situats a Saló, «sempre havíem mirat cap al sud, i mirar cap al Solsonès i trobar-hi gent amb iniciativa que està movent coses ens encanta i ens omple d'il·lusió de cara al present i al futur del territori».