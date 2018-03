El ple municipal solsoní votarà la proposta de posar nom a la plaça de la Sala Polivalent

Al ple ordinari del mes de març, que serà celebrat aquest dilluns, es desvelarà el nom de la plaça de la Sala Polivalent de Solsona, en funció del resultat del procés participatiu realitzat per l´Ajuntament entre el 20 de febrer i el 17 de març. Serà a les nou del vespre en el Ple ordinari d´aquest mes, que s´avança, atès que el dia 30 és festiu. En total hi han pres part 170 ciutadans, 157 mitjançant l´aplicació mòbil de Solsona i 13, presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana.

Els quatre noms proposats per posar nom a la plaça del col·legi electoral de l´1-O eren 1 d´Octubre, Independència, Referèndum o República. A més, hi havia l´opció de proposar un nom alternatiu si cap d´aquests feia el pes. La corporació haurà de valorar i votar el resultat obtingut per donar per finalitzada la iniciativa que va obrir-se amb un acord plenari unànime del 13 d´octubre en què s´aprovava organitzar aquest procés per institucionalitzar una votació popular impulsada el 3-O pel CDR Solsonès.

A banda d´aquesta qüestió, el Ple de dilluns presenta un extens ordre del dia, en el qual també destaca l´aprovació provisional de la modificació puntual del POUM en l´àmbit del polígon industrial de Santa Llúcia. És el darrer tràmit per a l´Ajuntament per donar llum verda a l´ampliació de sòl industrial en aquest sector limítrof amb Olius perquè s´hi traslladi una indústria solsonina. L´aprovació definitiva estarà a mans d´Urbanisme.

Urbanísticament, també es tractarà una proposta de modificació del traçat del camí que Cal Puigarnau a Rotgers al seu pas per la Cabana de Cal Llera, situat a la partida de Sant Honorat i inclòs dins la xarxa primària de camins. A petició d´un particular, es proposa alterar 65 metres el vial per desviar-lo uns 20 metres, aproximadament, dins la mateixa finca per on discorre. D´aquesta manera, el camí passaria per darrere l´era situada just davant la masia afectada, en lloc de fer-ho entre l´immoble i l´era.

En l´àmbit de la promoció econòmica, el Ple ha de deliberar sobre el Pacte de territori per al desenvolupament local de Solsona i Cardona, que suposa donar continuïtat per al període 2019-2028 a les polítiques que s´estan executant des del 2014 per mitjà de l´Agència de Desenvolupament Local.

Adhesió a la campanya 'Fem-nos lliures'

Així mateix, entre altres punts, es votaran mocions d´adhesió a la campanya "Fem-nos lliures", impulsada pel Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura; per impulsar la paritat en la cultura a Solsona, presentada per ApS-CUP, i per al finançament de les escoles bressol, a proposta del PDeCAT