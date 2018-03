El projecte Tasta Territori reivindica el baix Solsonès com a zona pagesa

Els productors del baix Solsonès i de l'entorn mostren, amb Tasta Territori, les potencialitats de la zona pel que fa a la diversificació i la valoració de l'activitat pagesa. El projecte, que forma part de Territori de Masies, proposa una guia de recursos que inclou una vintena de productors agroalimentaris, així com agents provinents de la restauració, del turisme rural, de serveis culturals i turístics, i del teixit associatiu.

El museu de les Casas de Matamargó va acollir ahir la presentació de la iniciativa, amb la presència de membres de la cooperativa L'Arada, dinamitzadora del projecte, acompanyats d'un bon nombre de sòcies que apareixen també a la guia de recursos. Com Pilar Clotet, productora de pollastres ecològics del Molí de Bonsfills, a Vallmanya de Pinós, que va remarcar la importància de fer xarxa en zones disseminades com la del sud del Solsonès.

Així mateix, va situar l'entorn com a element clau per als pagesos i pageses. «Si féssim pollastre en una altra zona, el faríem diferent, segur. L'entorn on vius condiciona el que fas», afegia Clotet. Territori de Masies els ajuda a donar valor a aquesta identitat. De l'arrelament territorial del projecte també en va parlar Maria Àngels Miramunt, la qual regenta un restaurant i un negoci de turisme rural a Claret de Llanera. Tot i que d'iniciatives de promoció n'hi ha moltes, fins que no va conèixer Territori de Masies «no havia trobat cap propòsit que s'adaptés tant a la nostra manera de fer», va dir Miramunt.

Des de la gent



L'objectiu del projecte és «situar la gent del territori com a epicentre, explicar les activitats que s'hi han desenvolupat al llarg dels segles, la davallada de mitjan segle passat, i les noves fórmules que permeten a la gent seguir vivint al ter-ritori i del territori», segons explicaven membres de L'Arada, que afegien que «Territori de Masies és els petits negocis que hi tenen activitat, les entitats que el dinamitzen i les persones que hi viuen». L'associació té actualment una setantena de socis. Es tracta d'una xifra que ha augmentat en els darrers mesos.

L'acte es va celebrar a la casa-museu de les Casas de Matamargó, que mostra la vida autosuficient que va tenir la casa pairal situada a Pinós fins al segle passat, que també va servir per donar a conèixer el territori. Per mitjà, sobretot, de la seva gastronomia.