Empresaris per al Solsonès ofereix una visita guiada als agents turístics

L'associació Empresaris per al Solsonès ha proposat per primera vegada als agents turístics de la comarca una visita guiada per Solsona per tal que coneguin «de primera mà i amb experiència les diverses activitats disponibles per al proper estiu», segons han informat els organitzadors.

Els responsables de diversos establiments de la comarca que tenen contacte directe amb turistes, dimecres, van començar la visita guiada a la Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona. El membre d'Empresaris per al Solsonès Jordi Salinas va explicar als assistents la idea de fer trobades d'aquest tipus un cop l'any, per aquestes dates, per tal d'anar dibuixant l'oferta de propostes turístiques que hi ha al Solsonès.

«La idea és que aquesta primera visita guiada per Solsona i la presa de contacte que estem fent tingui continuïtat», continuava Salinas, per tal que els usuaris dels establiments, quan demanin sobre què es pot fer a la comarca, rebin respostes actualitzades i motivadores, ja que «els responsables de les cases de turisme rural, hotels, càmpings, albergs, bars i restaurants hauran viscut l'experiència i la podran explicar millor».

Per a la presidenta de l'associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, la proposta ha estat ben encertada per part de l'organització, tot i que trobava a faltar més responsables de cases de turisme rural de la comarca. «Hi ha força gent que no ha vingut i encara que els hi faci un resum no serà el mateix que si ho haguéssin viscut», comentava Bielsa.



Recorregut

La visita guiada, que va partir de la plaça de l'Ajuntament perquè a la Sala Cultural del consistori solsoní hi va haver la presentació, va continuar anant cap al Quarto dels Gegants, on hi ha la manifestació gegantera declarada d'interès nacional l'any 2008. L'espai on s'han guardat des del 1710 els gegants que surten per Corpus i la Festa Major de Solsona, va ser recuperat i obert al públic a partir de l'any 2012.

Llavors, el recorregut va continuar cap al portal del Pont per tal que els assistents s'endinséssin al pou de gel. Ester Vila i Ivan Viladrich, guies de la cooperativa Dinamització Turística Voliacs, es van encar-regar de conduir la visita guiada. Ja dins del pou de gel, Viladrich va recordar que l'espai va ser recuperat l'any 2004 perquè abans «estava cobert de sediments, ple de runes».

A la plaça del Palau Episcopal, Vila i Viladrich van explicar que Solsona Experience, que engloba totes les propostes de la cooperativa, està formada per joves amb ganes de dinamitzar la ciutat i l'entorn comarcal. Viladrich afegia que la mitjana d'edat total és de 21 anys. Llavors, els agents turístics van anar cap a la Volta, el primer room escape del Solsonès, i, finalment, el pub Sputnik va ser el punt per poder conversar informalment i seguir fent contactes.