Solsona clama «ja n'hi ha prou"

Més de dues centes persones s'han concentrat a Solsona aquest divendres al vespre denunciant la repressió de l'estat espanyol. La plaça de l'Ajuntament s'ha omplert i s'ha tenyit de groc, ja que ANC Solsona ha proporcionat una tela groga per tallar-la i col·locar-la "a tot arreu. I si ens la treuen, la tornarem a posar", afegien membres de l'entitat, abans de donar pas als parlaments polítics.

Representants de l'Ajuntament solsoní s'han situat junts davant la porta del consistori, subratllant el lema "junts contra la repressió". Llavors, el regidor Lluís-Xavier Gonzàlez ha llegit el manifest en suport als presos i exiliats i en rebuig a la repressió de l'estat de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i els Comités de Defensa de la República (CDR), en que es demana continuar sent "un poble tossudament alçat", contra la "cacera de bruixes" perpetuada per l'estat espanyol. Els crits d'"independència", "llibertat" i el Cant dels Segadors han acabat amb una concentració que ha tornat a omplir la plaça situada al bell mig del nucli antic solsoní.