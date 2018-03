El Solsonès defineix les primeres idees sorgides arran del procés participatiu

El Solsonès té 21 propostes sorgides a la Convenció de Municipis iniciada al final de l'any 2016. Es tracta d'un procés participatiu que ha anat aturant-se a cada localitat de la comarca per parlar amb els ajuntaments, les entitats i els habitants a títol particular per promocionar accions de desenvolupament territorial.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va explicar, durant la presentació dels resultats d'aquest dijous, que s'ha començat a demanar el que el Solsonès vol de manera conjunta. És per això que han sortit iniciatives d'impuls al sector primari, relacionades amb els joves, l'habitatge i l'activitat rural, amb la protecció del medi o, fins i tot, un projecte educatiu territorial. Pel que fa a la formació, va ser subratllada com a manera d'atraure persones i talent per tal que vinguin a viure al Solsonès. «I que les que hi ha, no marxin», s'escoltava entre els assistents.

A l'inici, es va parlar de l'evolució de la població a la comarca els darrers 10 anys, entre el 2007 i el 2017. Mentre que els municipis que més han augmentat han estat Olius (amb 22 persones) i Navès (amb 5 més), Clariana s'ha mantingut i Lladurs és la localitat que ha perdut més població, un total de 18 persones.

Les 21 propostes presentades durant l'acte celebrat a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès es classifiquen en diversos eixos, relatius al desenvolupament econòmic local, a un territori connectat, a la qualitat de vida o a un territori educador, entre d'altres.

El consultor en desenvolupament local, Santi Villa, va donar importància al fet que són «propostes que han sortit de la gent, amb idees i textos escrits a la manera dels seus autors i autores». D'aquesta manera, després que els mateixos participants i habitants les hagin proposat, és moment de «prioritzar-les i crear comissions de treball per desenvolupar-les», continuava Villa durant l'explicació del projecte.

La majoria de persones assistents a l'acte van poder votar virtualment les quatre propostes que consideren més importants per a la comarca. Un dels objectius és definir una estratègia comarcal de forma conjunta i inclusiva per tal d'aconseguir una transformació positiva en el territori, segons van explicar els organitzadors.

Hi ha idees que poden ser ajuntades amb d'altres i n'hi ha de transversals, com ara la millora en les telecomunicacions. Hi havia representants dels ajuntaments de la comarca, d'entitats i altres solsonenques i solsonencs que van poder intercanviar impressions i votacions.