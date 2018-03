L'Ajuntament de Solsona desvela avui el nom de la plaça de la Sala Polivalent

L'Ajuntament de Solsona desvelarà el nom de la plaça de la Sala Polivalent, en funció del resultat del procés participatiu realitzat per l'Ajuntament entre el 20 de febrer i el 17 de març.

Al ple ordinari d'avui, dilluns, corresponent al mes de març, la corporació haurà de valorar i votar el resultat obtingut per donar per finalitzada la iniciativa que va obrir-se amb un acord plenari unànime del 13 d'octubre en què s'aprovava organitzar aquest procés per institucionalitzar una votació popular impulsada el 3 d'octubre pel Comitè de Defensa de la República (CDR) del Solsonès.

En total, hi han participat 170 ciutadans, 157 mitjançant l'aplicació mòbil de Solsona i 13 de manera presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament. Les quatre propostes per donar nom a la plaça del col·legi electoral de la jornada de l'1-O eren 1 d'Octubre, Independència, Referèndum i República. A més, hi havia l'opció de proposar un nom alternatiu.

El ple d'avui té un extens ordre del dia i s'ha avançat perquè el dia 30 de març és festiu.