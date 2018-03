Solsona aprova posar el nom d'1 d'Octubre a la plaça de la Sala Polivalent

El ple de Solsona d'aquest dilluns al vespre va aprovar per unanimitat posar el nom d''1 d'Octubre' a la plaça de la Sala Polivalent, que fins ara no tenia nom. El ple va donar llum verda al resultat de l'enquesta realitzada a ciutadans de Solsona, que va obtenir 119 vots favorables a posar el nom d''1 d'Octubre'. La segona opció més votada va ser la de 'Plaça de la República' (36 vots), seguida per la de 'Independència (23 vots) i 'Referèndum' (8 vots). Tots els grups municipals (ERC, PSC, PDeCAT i CUP) van donat suport a la proposta, malgrat que els partits de l'oposició (PDeCAT i CUP) van lamentar la baixa participació en aquest procés participatiu, que només va comptar amb 170 respostes. En la mateixa sessió plenària, estava previst votar una declaració institucional davant dels "darrers fets repressius per part de l'Estat", però finalment es va retirar de l'ordre del dia per discrepàncies entre el govern municipal i els dos grups de l'oposició. La idea és consensuar un text per portar-lo a aprovació més endavant.