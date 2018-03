La vall de Lord prepara activitats i rutes per fer durant Setmana Santa

Entre els dies 29 i 31 de març, la vall de Lord acollirà un seguit d'activitats que començaran dijous a les set de la tarda amb la presentació del llibre Un viatge universal pels Pirineus. Si la muntanya fos el món, amb Jaume Adam i l'autor Joan Obiols. Divendres hi haurà una visita guiada per les ermites de la vall, seguida d'una activitat per a nens al museu, per tal de descobrir la història de Sant Llorenç de Morunys.

La paella de colles del migdia al parc de les Eres i el ball de quintos de la nit donaran pas, diumenge, a la 26a caminada popular, la visita històrica pel municipi piteu i la música de PD Nanfu & Salasxic, a la nit. L'Ajuntament i la Comissió de Festes de Sant Llorenç, juntament amb l'Associació Cultural de la vall de Lord, han estat les entitats organitzadores.