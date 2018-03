Les condicions de la neu al Prepirineu comporten un «marcat» perill d'allaus

El Prepirineu Oriental, que engloba les comarques del Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya, està en un perill d'allau de nivell 3 sobre 5 dins de l'escala europea. Es tracta d'un «perill marcat, amb unes condicions parcialment desfavorables», segons el butlletí que publica l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). L'institut demana experiència per tal d'apreciar el perill, a més d'evitar els pendents drets, ja que la majoria d'accidents s'enregistren en aquest nivell.

A causa de la intensitat de les nevades dels darrers mesos i de les darreres setmanes, hi pot haver allaus de mida mitjana i aïlladament alguna de gran, que pot avançar fins a centenars de metres. Les allaus petites, seguint les informacions de l'ICGC, no s'han de menystenir, perquè també poden causar víctimes mortals. Mentre que la temporada 2016-2017 hi va haver cinc accidents per allaus registrades a l'ICGC, durant aquesta temporada 2017-2018 n'hi ha hagut onze.

La zona pirinenca de la Vall d'Aran és la que més accidents registra. L'últim va ser a mitjan març a Conangles, on van morir dos treballadors del Centre de Recerca d'Alta Muntanya de la UB. L'Associació de Coneixement de Neu i Allaus (ACNA) assegura que hem assistit a «l'hivern més negre dels últims anys». Pel que fa a les comarques de la part nord de la Catalunya Central, durant el 2018, a la zona del vessant nord del Cadí i a Comabella, s'han registrat dos accidents no mortals d'allaus, que han afectat tres persones.