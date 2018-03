Solsona acorda contractar més grups femenins a partir de la festa major

A partir de la propera festa major, segons va avançar l'alcalde, l'Ajuntament de Solsona treballarà per impulsar la paritat en l'oferta cultural. El ple municipal va aprovar ahir al vespre per unanimitat una moció presentada en aquest sentit pel grup d'ApS-CUP. Entre altres compromisos, això suposa que s'establirà «una quota mínima» de dones damunt l'escenari en els actes «de rellevància social» organitzats pel consistori.

El text parteix de la constatació de la infrarepresentació de les dones en l'oferta cultural de Solsona, arran d'un informe sobre les activitats culturals de la ciutat realitzat per la CUP. Durant el 2016, a tall d'exemple, les dones no arribaven a representar ni el 40 per cent dels ponents de xerrades i cursos, i els grups musicals formats exclusivament per dones només eren el 7 per cent, mentre que en la música adreçada al públic jove hi havia tan sols una dona dins el grup en un 12 per cent dels casos. Per això, i a fi de lluitar contra la desigualtat de gènere en tots els àmbits, l'Ajuntament s'ha compromès a programar amb criteris de paritat projectes culturals i activitats com xerrades, concerts, arts escèniques, cinema o exposicions. També traslladarà aquests criteris paritaris a altres iniciatives a les quals dóna suport, a més de recollir en un informe anual el volum d'homes i dones que hi participen.

El ple municipal també va adherir-se ahir formalment a la campanya de prevenció de les agressions sexistes Fem-nos lliures, impulsada pel Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura. Tal com va exposar la regidora de Polítiques d'Igualtat, Yasmina Valderrama, és important que s'hi sumi el consistori com a institució «per sensibilitzar la població i potenciar el respecte i la convivència» en tots els actes d'oci. A partir d'ara, en les activitats d'oci nocturn realitzades en espais públics l'Ajuntament facilitarà que s'hi pengin cartells de prevenció i s'habilitarà un espai on hi haurà persones o col·lectius formats per assessorar en aquesta matèria, entre d'altres.

El ple va donar llum verd unànime també a una moció en defensa de les pensions, que se suma a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, a una altra que reitera el compromís amb l'escola catalana i el model d'immersió lingüística, i a un text d'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme Mai Més.