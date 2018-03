La Fira de Sant Isidre començarà amb l'obra «Bona gent», de Quim Masferrer

L´espai per a l´exposició de vehicles s´ampliarà aquest any

L´espai per a l´exposició de vehicles s´ampliarà aquest any arxiu / mireia arso

La Fira de Sant Isidre de Solsona començarà una setmana abans amb l'obra Bona gent de Quim Masferrer. D'aquesta manera, el dissabte 5 de maig a les deu del vespre a la Sala Polivalent, l'acte donarà el tret de sortida a la 66a edició del certamen solsoní dedicat al món rural. Els dies centrals seran l'11, el 12 i el 13 de maig, en què es concentraran la majoria d'activitats.

Enguany, la fira recuperarà la Mostra d'Art Jove del Solsonès i estrenarà el Concurs d'Habilitats de Conducció amb Tractor, tot i que es perdrà l'exposició de tractors antics per jubilació del principal organitzador, segons ha explicat a Regió7 Josep Caelles, president del Patronat de Turisme del Solsonès i director de Solsonès Fires, que ha definit el certamen com la festa major de la comarca».

Una altra de les novetats serà una exposició de bonsais organitzada per l'associació bagenca Bonsai Natura, que se situarà a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès. A més, Caelles també ha avançat que ja està «gairebé confirmada una activitat que consistirà a fer passejades en 4x4 en un circuit muntat a dalt del Camp del Serra, darrere de la zona dels vedells».

El sector automobilístic tindrà més espai d'exposició en l'edició d'aquest any, perquè empreses del sector de vehicles ho han demanat i l'any passat hi va haver concessionàries que es van quedar sense lloc per exposar. D'aquesta manera, es crearà una illa més gran entre l'avinguda Tarancón, el passeig Pare Claret i la plaça del Camp.

A més, Solsonès Fires també ha informat que es reordenarà la col·locació dels expositors per «fer-los més accessibles». La fira espera rebre unes 30.000 persones entre tots els dies, provinents de les comarques lleidatanes, de la Catalunya Central i de més lluny, ja que ha esdevingut un referent d'àmbit català.



Posa't el barret



El Consell Comarcal ha adquirit barrets de palla amb el logo de Solsonès Fires per repartir-los durant el certamen. «I aquesta fira, posa't el barret!», ha enunciat Caelles, que també ha dit que la idea és «donar un toc de color a la fira amb una peça símbol de la pagesia i del món rural. El director de Solsonès Fires ha volgut destacar la col·laboració i implicació de les empreses, comerços, agents del territori i ajuntaments de la comarca en una suma d'esforços que potencien una Fira de Sant Isidre que és «patrimoni de la comarca» i que seguirà sent el certamen amb més bestiar de Catalu-nya, ja que hi haurà 600 animals entre vaques, ovelles i cavalls.