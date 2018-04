El camí de cal Puigarnau a Rotgers es desviarà 20 metres

El traçat del camí agrícola solsoní que va de cal Puigarnau a Rotgers serà modificat després que el centre Llum del Mediterrani, que fa teràpies amb cavalls, hagi fet la petició a l'Ajuntament de Solsona. Durant el darrer ple ordinari del consistori, es va aprovar per unanimitat la proposta, que alterarà 65 metres del vial per desviar-lo uns 20 metres al seu pas per la Cabana de Cal Llera.

El camí, situat a la partida de Sant Honorat de Solsona, és públic i pertany a la xarxa primària, segons la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera. Durant el ple, Bar-rera va afegir que després de les modificacions la via serà més ampla i tindrà menys pendent, la qual cosa afavorirà el pas de maquinària agrícola.

El centre xamànic de reactivació personal Llum del Mediterrani, situat a la Cabana de Cal Llera, una masia de l segle XVII, és el primer d'àmbit català amb aquestes característiques. El camí, que actualment discorre per dins de la finca, entre l'edifici i l'era, passarà a estar traçat per darrere de l'era. L'objectiu és que el centre pugui oferir les teràpies amb cavalls sense que el trànsit causi molèsties.

La impulsora del centre és la xaman Inés Prats, terrassenca establerta a Solsona. Prats proposa un xamanisme «actiu, natural i quotidià, amb les eines que he anat trobant, que m'ha anat donant la terra on sóc», en una intenció de desmitificar el xamanisme i fer arribar la filosofia de vida a tothom que vulgui d'una manera planera i pràctica.



Altres projectes i obres

Una altra qüestió urbanística que va sorgir al ple del mes de març va ser l'evolució de les obres al camí del cementiri. La regidora d'Urbanisme i Serveis, Rosó Barrera, va dir que s'està treballant en el projecte d'ampliació de l'actual camí, també anomenat Serra del Verd, un vial d'especial importància perquè mena a equipaments importants per a la ciutat i perquè és una de les vies amb menys visibilitat de Solsona.

A més, la regidora Barrera va informar que s'han acabat els treballs de senyalització de les places d'aparcament de la plaça Àries, les obres de la qual ja s'han acabat. Pel que fa als treballs del carrer Sant Miquel, el consistori espera acabar-los «ben aviat». Els darrers dies s'ha treballat en els serveis, s'han acabat els estudis arqueològics i dilluns passat l'expedient va passar per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, segons va avançar Barrera.