L'alcalde de Solsona ocuparà el càrrec d'interventor del Parlament que era per a Lluís Salvadó

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, serà un dels tres diputats interventors en la present legislatura. Ocuparà aquest càrrec de vigilància de l'economia de la institució substituint a Lluís Salvadó, que era el primer home que havia situat ERC en aquest lloc. La llosa política que pesa sobre Salvadó arran d'una escolta que es va filtrar dels arxius policials en la que feia comentaris masclistes sobre les dificultats de trobar dones perquè poguessin ocupar alts càrrecs del govern ha fet que, després de les crítiques rebudes dels grups que són oposició, els republicans l'hagin retirat com a representant de la seva formació.

David Rodríguez serà nomenat avui interventor del Parlament. Al seu costat hi tindrà un representants de JxCat, Narcís Clara, i el manresà Antonio Espinosa, en nom de Ciutadans. En aquest càrrec només hi ha tres representants d'entre els diputats, un de cadascuna de les formacions que ha tingut més represenació parlamentària, que per odre de més a menys són Cs, JxCat i ERC. L'elecció dels interventors nomalment passa desparcebuda, perquè no sol ser un càrrec d'especial rellevància en una institució on el pressupost es debat i aprova en ple. Però el canvi de nom del representant d'ERC ha fet que fos més notori. La seva funció se cenyeix a supervisar el control de l'execució del pressupost del Parlament, que elaboren els tècnics de la institució, segons que va explicar ahir a aquest diari el mateix David Rodríguez.

David Rodríguez ha tret importància al seu nomenament per aquest càrrec. "El grup m'ho va demanar perquè els va semblar que el fet de ser alcalde puc tenir una mica més per mà el tema de pressupostos a l'administració i la feina pot tenir un nivell similar al de ser representant en una comissió parlamentària", ha explicar l'alcalde Solsoní. Rodríguez no ha volgut entrar en detalls sobre la situació del seu company de grup, Lluís Salvadó, a qui substituirà. Simplement ha recordat que el partit té un expedient obert per l'afer i ha qüestionat la pràxis de qui investiga uns documents o unes cintes i els fa públic, filtrat, encara que les converses gravades no tinguessin res a veure amb el cas que es tracta. Lluís Salvadó és un dels homes que investiga la justícia espanyola en l'intent de trobar vincles entre el darrer govern de la Generalitat i hipotètiques despeses per pagar el referèndum de l'1-0 i el procés.

El Parlament pot aprovar avui al ple el nomenament dels tres interventors, una aprovació que normalment es fa per assentiment dels grups i sense votació.