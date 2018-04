Sor Lucía Caram visita Solsona amb Invulnerables

Sor Lucía Caram visita Solsona demà dijous per oferir una xerrada per explicar el seu programa social Invulnerables. La sessió ha estat organitzada per la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca, i tindrà lloc a la Sala d'Actes del Casal de Cultura a partir de les vuit del vespre.

El projecte social contra la pobresa infantil i l'exclusió social Invulnerables és impulsat per la Fundació Rosa Oriol, de la qual Sor Lucía Caram és directora. També ha rebut la col·laboració de la Generalitat, l'Obra Social la Caixa i la Fundació del FC Barcelona.