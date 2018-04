Amisol barreja els seus anys d'història i receptes dolces

arxiu particular

Montse Giralt és coordinadora d´Amisol al bar del casal arxiu particular

L'entitat solsonina Amisol ha creat un llibre de la seva història, acompanyat d'un recull de receptes de postres creades per pastissers, adreçades a totes les persones. Amb el títol Dolços Moments, serà presentat aquest dissabte, 7 d'abril, a les sis de la tarda a la Sala Polivalent de Solsona.

El llibre consta de fotografies del dia a dia d'Amisol, per tal de donar a conèixer les tasques que desenvolupa l'entitat, a més de receptes de pastissers del Solsonès, de Cardona i d'arreu del territori català. «Han col·laborat amb nosaltres pastissers de Solsona i Cardona, cadascú aportant una recepta diferent. A més a més, també hem tingut aportacions de mestres de la pastisseria reconeguts internacionalment, com ara el Joan de Can Roca», segons han explicat membres treballadores de l'associació.

«És precisament aquesta dolçor de les postres que ha inspirat el llibre solidari d'Amisol. La dolçor que representa treballar amb els nostres nois i noies, aquestes persones tan especials que són el nostre dia a dia», es llegeix a la carta de presentació de Dolços Moments, que a la vegada constitueix una invitació a l'acte de dissabte.

Es tracta de la primera vegada que l'organització sense ànim de lucre crea un llibre d'aquestes característiques. «Abans havíem fet un recull per al vint-i-cinquè aniversari, però va ser més aviat per tenir un record a escala interna i per a les famílies», ha afegit l'entitat, que enguany compleix quaranta-dos anys d'història.

Amisol va ser creada l'any 1976 per iniciativa d'un grup de persones conscienciades amb la necessitat de serveis d'atenció pedagògica i social per a persones amb discapacitats psíquiques de la comarca.

El primer pas de l'associació va ser la creació d'un taller, que en aquells moments era un taller d'iniciació productiva. Actualment, i entre altres serveis, Amisol també s'encarrega de la gestió del bar del Casal de Cultura i Joventut de Solsona.