La casa museu Les Casas de Matamargó rep més d'un miler de visitants

Amb motiu del primer aniversari de la posada en funcionament de la casa museu Les Casas de Matamargó, situada al municipi de Pinós, els responsables d'aquesta majestuosa masia van presentar ahir al matí el nou projecte que estan a punt de posar en marxa.

Entre les principals novetats cal destacar l'habilitació d'una nova sala on s'exposen documents, manuscrits i reliquiaris de la família, com són els òssos de Santa Terència, el clau amb el qual fou crucificat Jesucrist o bé fragments de la Santa Creu (tots degudament ceretificats pel Vaticà). També s'obre als visitants el menjador principal d'una casa que havia allotjat entre 30 i 40 persones i que s'autoabastava de tot «excepte de sal», com apuntava ahir Laura Villaró, responsable amb Ramon Maria Casas de la casa-museu. La tercera novetat és la posada en funcionament d'una «experiència gastronòmica» en la qual els comensals s'endinsaran en un món que ja no existeix, el de les grans masies de pagès que acollien famílies senceres. Villaró i Casas van explicar que la seva proposta culinària constarà de dos menús («un de degustació i un altre d'època») i que anirà destinat a grups d'entre deu i dotze persones amb reserva prèvia.

En aquest primer any d'existència, la casa museu Les Casas de Matamargó ha atret més d'un miler de visitants.