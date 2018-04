La pluja desllueix la tercera edició de la Fira la Mel celebrada a Riner

La tercera edició de la Fira de la Mel s'ha celebrat aquest cap de setmana al complex del santuari del Miracle, al municipi de Riner. Si dissabte va ser el torn d'una jornada tècnica al voltant del món de les abelles (la seva situació a Catalunya, la importància de la pol·linització, els beneficis dels ruscs...), ahir el protagonisme va ser dels venedors de mel i de productes relacionats.

La pluja, que durant tot el matí d'ahir va entorpir el desenvolupament normal de la fira, va obligar els paradistes a instal·lar-se al claustre del santuari; alhora que les parades dels tastets s'aixoplugaven als porxos de la Casa Gran.

El mal temps va restar visitants a una fira que en només tres anys ha passat «d'una quinzena de parades a les més de quaranta d'enguany», explicava l'alcalde de Riner, Joan Solà, en el transcurs de la presentació de la Fira de la Mel, que es va celebrar a les dependències de l'ajuntament de Riner, a la mateixa Casa Gran del Miracle. Durant l'acte, que va tenir la presència, entre d'altres, de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón; del conseller de Promoció Econòmica, Josep Lluís Caelles; i de l'alcalde d'Arnes (Terra Alta), Joaquim Miralles, Solà va recordar l'actual situació dels presos polítics i dels exiliats i va demanar-ne la immediata posada en llibertat; així mateix, els anunciava com els primers guardonats amb «L'abella rinerenca», un premi creat per primera vegada amb l'objectiu de reconèixer la feina de persones o institucions en favor d'aquest certamen. Per la seva banda, el director general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat, Albert Alius, va transmetre als assistents el missatge «de no defallir» que l'exconseller empresonat Josep Rull va dedicar-lo.



Riner, municipi receptor



Tal com reconeixia l'alcalde de Riner, «la Fira de la Mel ha creat dinàmiques» amb el municipi d'Arnes, amb el qual Riner està agermanat, i també amb l'Associació d'Amics de les Abelles, una entitat cultural i mediambiental que té l'objectiu d'estudiar i preservar el món de les abelles. En aquest sentit, Solà va anunciar la propera creació d'un projecte que transformarà ambdós municipis en espais «receptors d'abelles».

L'objectiu és rebre ruscs i abelles, sobretot de grans ciutats, on moltes vegades s'han de destruir perquè les autoritats locals no saben què fer-ne. Per la seva banda, el president de l'Associació d'Amics de les Abelles, Joan Maria Llorenç, considerava molt positiva aquesta iniciativa alhora que anunciava la posada en funcionament, en fase de prova, d'estacions de pol·linització al territori. Llorenç també alertava respecte «a la importació de mel estrangera, sobretot de la Xina, que és més barata que la mel autòctona però té una qualitat molt inferior».

Ahir, a la fira, el quilo de mel de milflors o romaní era d'uns nou euros. La fira es complementava amb exposicions, entre les quals cal destacar la d'eines antigues relacionades amb l'ofici de l'apicultura. A més a més, els restaurants de Riner van elaborar menús especials on la mel era protagonista. Els visitants a la fira també podien comprar tiquets per degustar tastets d'aquests mateixos establiments.