Solsona posa en marxa l'equip de treball del pressupost participatiu del 2019

Dijous de la setmana vinent, dia 19 d'abril, a les vuit del vespre, es donarà el tret de sortida a un nou procés d´elaboració del pressupost participatiu de l´Ajuntament de Solsona, que seguirà una metodologia molt similar a la de l´any passat. Els 400 ciutadans majors de 16 anys que han estat seleccionats de forma aleatòria per formar part de l´equip de treball i que n´han estat notificats per carta, tenen temps per confirmar la seva acceptació a participar-hi fins aquest dijous, dia 12.

Tot i que inicialment la carta enviada pel consistori demanava confirmar fins divendres passat com a molt tard, s´ha ampliat el termini a l´espera que tothom hagi rebut la missiva. De moment han acceptat la invitació prop d´una vintena de persones.

Per al pressupost participatiu del 2019 hi tornarà a haver una assignació de 50.000 euros del capítol d´inversions per destinar a accions d´obres públiques que es puguin executar durant l´exercici. S´han programat un total de cinc sessions participatives, que es duran a terme sempre en dijous a les vuit del vespre amb una durada prevista de dues hores cadascuna.

Cinc dijous fins al 14 de juny

La primera sessió es realitzarà el dia 19 d´aquest mes i la darrera, el 14 de juny. Com a novetat, hi ha la incorporació d´una visita de camp conjunta i voluntària, el 10 de maig a les sis de la tarda, per valorar sobre el terreny les obres que proposin els participants. Igual que l´any passat, la regidoria de Participació ha confiat en els equips de Raiels i L´Arada per a la coordinació i dinamització tècnica del procés.

El regidor de l´àrea, Antoni Carralero, fa una crida a tots els ciutadans que hagin rebut la invitació perquè s´animin a acceptar la proposta: "tothom que hagi estat seleccionat podrà exercir la representació del conjunt de la ciutadania per escollir, debatre i deliberar sobre la prioritat de realitzar accions concretes a la ciutat".

Paral·lelament, abans de final de mes és previst convocar el grup de treball del primer pressupost participatiu, que s´ha de desplegar en el decurs d´aquest exercici. S´hi presentarà l´estat dels projectes o accions que es van fixar com a prioritàries i les previsions. Reforçar l´enllumenat als dos passos de vianants considerats més perillosos de Solsona, prohibir l´estacionament de camions a la part inferior del Camp del Serra i millorar les escales que connecten l´avinguda del Pont en el punt més proper al portal i l´aparcament de terra de sota el pont van ser algunes de les intervencions escollides.