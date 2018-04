La Molsosa finalitzarà la legislatura amb 4 regidors

L'Ajuntament de la Molsosa acabarà la legislatura amb 4 regidors i sense oposició, després de la dimissió en bloc dels tres membres d'Independents de la Molsosa-Acord Municipal. El grup, afí a ERC, s'ha sentit «abandonat» per Esquerra a nivell comarcal, i també s'ha queixat de la «manca de propostes» i la «preocupant inacció política» del govern municipal molsosenc.

L'alcalde del municipi, Marià Torra, ha explicat que en les darreres eleccions es va votar «les persones, en llistes obertes, i actualment no hi ha suplents». Per tant, fins a les properes eleccions municipals, previstes per al maig del 2019, la Molsosa tindrà els quatre regidors de l'equip de govern i no tindrà oposició.

«Sempre hem fet propostes als plens, però el govern no debatia gairebé res per fer avançar el poble», ha explicat l'exregidor del grup afí a ERC Arnau Vilaseca. A més, les sessions plenàries es celebren cada tres mesos, «el límit que marca la llei», ha afegit Vilaseca. Torra ha contestat que hi ha hagut propostes de les que ha fet l'oposició que s'han acceptat. Vilaseca ha conclòs que ja n'han tingut prou, «hem fet el que havíem de fer i seguirem treballant des de l'associacionisme», fent referència a l'Associació Cultural de Prades de la Molsosa, de la qual forma part.

Pel que fa a les queixes sobre la falta de relleu a l'Ajuntament de la Molsosa, l'alcalde ha respost que fa «molt temps que hi som i hem anat fent perquè els habitants ens han votat». Torra fa cinc legislatures que és alcalde.