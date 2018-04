La caiguda d'una pedra de grans dimensions ha obligat a tallar aquest migdia en els dos sentits de la marxa la carretera C-26, dins del terme d'Olius, al Solsonès.

L'esllavissada provocada per la forta pluja ha tingut lloc a carretera de Navès, a un tram proper al Molí del Pont. La pedra no ha atrapat cap cotxe i no s'han hagut de lamentar ferits.