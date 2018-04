El Consell proposa el mes de maig de la gastronomia

El Patronat de Turisme del Solsonès, dins del Consell Comarcal, ha iniciat la campanya «El mes gastronòmic», amb més de cent experiències que es desenvoluparan durant el mes de maig a la comarca. L'origen de la campanya va sorgir de la necessitat de les cases rurals solsonenques de captar turistes durant el període previ a la temporada d'estiu.

La campanya, que ha començat a agafar força via Internet, ha tingut el suport de gremis i associacions locals i comarcals, així com d'una vuitantena d'agents públics i privats que s'han posat d'acord per posicionar el Solsonès al mapa turístic català durant aquest mes «d'autèntica explosió del paisatge», segons ha informat el Consell Comarcal.

«Després de les pluges d'abril, just quan les grans extensions de cereals groguegen i contrasten amb el verd intens dels boscos, s'allarga el dia i alhora el sol escalfa sense cremar», continua l'ens comarcal en la carta de presentació del projecte que, de moment, inclou una cinquantena d'activitats i tallers, més de quaranta propostes d'allotjaments, una vintena de visites guiades, experiències amb productors, restaurants, fires i festes.

El nom genèric de la campanya és «El mes gastronòmic», acompanyat dels lemes «Quin gust de comarca» i «Solsonès, un destí de maig». El fil conductor és l'oferta gastronòmica, acompanyada de les propostes turístiques, culturals i d'oci. A més, tant a les webs com a les xarxes socials relacionades amb Turisme Solsonès hi haurà concursos el maig que tindran com a premis activitats gratuïtes, àpats, cistelles de productes i altres promocions.



Món agrari



Segons el Patronat de Turisme, la iniciativa és una forma d'aprofundir en les arrels agràries i agroalimentàries de la comarca del Solsonès, també anomenada «comarca de les mil masies». A més de ser la quarta amb menys densitat de població del territori català, manté «viva la figura tradicional de l'herència pairal i la pervivència de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals», segons conclou l'ens comarcal.

El president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles, s'ha mostrat motivat amb el ventall de propostes reunides, que oferiran activitat turística a la comarca més enllà del cap de setmana de la Fira de Sant Isidre, que també inclou un seguit de propostes dins de la campanya.