La primera Setmana de l'Ocupació exposa als joves com són les empreses del territori

Inauguració de l´exposició Made in SolCar per les empreses del territori adlsolcar

L'exposició Made in Solcar és un dels eixos de la Setmana de l'Ocupació. La mostra, realitzada per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), amb la col·laboració del teixit empresarial del territori, exhibeix i explica els productes, els perfils professionals i les curiositats d'una trentena d'empreses del Solsonès, Cardona i Oliana.

Ahir, dijous, va ser presentada a les empreses i des de la setmana passada ha rebut visites de diversos cursos dels dos centres de secundària de Solsona. La instal·lació, situada a la planta soterrani del Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona, s'ha dissenyat pensant en els joves, per tal d'apropar-los al teixit empresarial. A partir d'avui, divendres, també estarà oberta a tot el públic general fins al diumenge de la Fira de Sant Isidre, el 13 de maig.

«Hem de casar les empreses amb l'oferta educativa», explicava el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Solsona, Lluís-Xavier Gonzàlez, durant la inauguració. L'alcalde, David Rodríguez, afegia que, a més d'intentar «fer venir empreses de fora, el que volem és acompanyar les empreses de casa per tal que puguin desenvolupar les seves necessitats de creixement».

Mentre visitaven l'exposició, Lídia Fortes i Paqui Díaz, de l'empresa solsonina Simet, assenyalaven la necessitat d'evitar la fuga de talent fora del territori, recalcant la importància de coordinar empreses i centres d'educació. «L'exposició és una molt bona iniciativa. D'aquesta manera, els joves tenen una idea de les possibilitats de feina que hi ha a la comarca abans de triar el tipus de batxillerat o cicle formatiu», afegia Fortes.

Xavier Barrera, de Semen Cardona, i Olga Clotet, de Vidmar, coincidien en trobar maneres per tal de retenir el talent dels estudiants. «Aquí també hi ha empreses on es poden formar i créixer», explicaven. Made in SolCar està pensada per ser itinerant i, després de la Fira de Sant Isidre solsonina, pretén visitar Cardona per quedar-s'hi unes setmanes, i també endinsar-se en els diversos centres educatius del territori.



Més activitats



La primera Setmana de l'Ocupació ha sorgit de la inquietud manifestada en el si de la taula d'empresa de l'òrgan participatiu Solsona Co per revertir la situació de manca de coneixement del teixit empresarial del territori per part de la població. Les accions estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i Treball als barris.

A part de l'exposició, també s'han organitzat un seguit d'activitats relacionades enfocades als joves. Per exemple, durant aquesta setmana, 110 alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Francesc Ribalta i l'Escola Arrels Secundària han realitzat visites a empreses de Solsona i Olius.

L'alumnat ha pogut escollir l'empresa en funció de les seves preferències personals. En cada visita, un treballador ha guiat els joves i els ha explicat el funcionament de la companyia, així com els llocs de treball que hi ha, els perfils professionals que s'hi necessiten actualment o en un futur, i les competències i la formació que s'hi requereixen. Han participat en aquesta acció les empreses Famatec, Fytisa, l'Hospital Pere Màrtir Colomés, Motocard, Simet i Textil Olius.

Durant els propers dies, també hi ha previst un joc de pistes als comerços i els polígons per descobrir les seves activitats, i una trobada que dinamitzarà el Servei Connectem de l'Agència AdlSolCar amb els tutors de secundària de les escoles per posar-los al dia de la situació del mercat de treball de la zona.