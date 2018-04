L'Orfeó Nova Solsona escalfa motors per celebrar el seu centenari

L'Orfeó Nova Solsona celebrarà l'any vinent el centenari de la seva fundació. Ahir a la tarda, una vintena de cantaires d'aquesta entitat musical es van reunir per posar sobre la taula propostes i idees per commemorar aquest aniversari que se celebrarà durant el proper curs 2019-2020.

Tal com explica Ignasi Farràs, president de l'Orfeó Nova Solsona, «es tracta d'una primera reunió per recollir informació i per agrupar la gent en diferents comissions» i afegeix que «ara començarem a ordenar les propostes que han sorgit». Entre els suggeriments d'ahir, i a falta de concretar-los, cal destacar l'elaboració d'un logotip nou que faci referència als cent anys de l'orfeó, l'edició d'un DVD sobre l'entitat o bé la celebració d'actuacions especials per commemorar aquest centenari. A més a més, també es va proposar la participació de l'Orfeó Nova Solsona en actes populars, com poden ser les col·laboracions amb altres entitats de Solsona i la seva comarca o bé actuacions en altres localitats.

Joan Boix, director de la formació coral des de l'any passat, explica que «en un any presentarem oficialment el programa d'actes». El director també va dir que durant el curs vinent «farem més concerts o bé els farem diferents», en referència a les quatre actuacions anuals (per Santa Cecília, Nadal, les caramelles i al final de curs) que, habitualment, es complementen amb altres concerts.

Una entitat arrelada

L'Orfeó Nova Solsona va actuar per primera vegada el dia 7 de setembre del 1919 amb motiu del Cant de la Salve durant la Festa Major de Solsona. Boix explica que «reproduïrem aquell concert amb fidelitat, recuperant el mateix repertori». Durant la dècada dels anys trenta del segle passat, i per diferents motius, l'Orfeó va parar la seva activitat, que no es va recuperar fins a l'any 1960 amb motiu d'un concert d'homenatge a mossèn Josep Llucià, l'ànima del primer orfeó.

Tal com explica Boix, «en tots aquests anys l'Orfeó Nova Solsona s'ha convertit en l'exponent màxim de l'escena musical solsonina». Durant molts anys aquesta entitat musical va convertir-se en punt de trobada i d'esbarjo d'una joventut que tenia una oferta d'oci molt limitada.

L'anterior directora, Anna Camps, va ampliar considerablement el repertori de la formació coral, alhora que iniciava col·laboracions amb orquestres de renom com l'Orquestra Simfònica del Vallès o l'Escola de Música Julià Carbonell, entre d'altres. Tal com afirma Boix, «la formació musical actual és molt superior a la del segle passat».