«Lasala va ser un bisbe de caràcter proper i il·lustrat»

L'exposició biogràfica sobre el que havia estat bisbe de Solsona Rafel Lasala i Locela, present al Museu Diocesà i Comarcal, forma part de les activitats de celebració del 425è aniversari del Bisbat de Solsona. Lasala, que va néixer el 1716 a Vinaròs i va morir a Solsona el 1792, va ser un dels principals responsables de la construcció del Palau Episcopal i de l'edifici diocesà solsoní.

L'any 2016, amb motiu del tricentenari del seu naixement, es va iniciar el projecte d'edició del mannuscrit sobre la seva vida. El text original va ser escrit per Mossèn Costa i Bofarull, format en l'escola il·lustrada del prelat i deixeble seu. L'obra va ser portada a Solsona des de Su, on el rector l'utilitxava per fer llegir als seus parroquians, segons expliquen fonts del Museu Diocesà i Comarcal.

«A part de l'edició del llibre per celebrar els tres-cents anys del seu naixement, també volíem crear un espai al museu per recordar la història d'un bisbe que va posar ordre a la cúria, a més de fer grans avançaments pel que fa a l'administració i la comunicació», explica Lídia Fàbregas, tècnica de l'equipament situat al Palau Episcopal solsoní.

A més, Lasala era conegut com un dels «bisbes il·lustrats», provinent de l'escola valenciana, i va crear una biblioteca episcopal a Solsona amb uns 3.000 llibres «no només religiosos», continua Fàbregas, que destaca que l'espai central de l'exposició sigui «un recull de llibres amb la seva obra».

Al fons de la mostra hi ha un retrat del prelat, que fins al moment de l'exposició es trobava al Palau Episcopal, a la sala que porta el nom de Lasala. L'obra, del pintor valencià José Vergara Gimeno (1726-1799), va ser restaurada l'any 2015 pel Centre de Recuperació de Béns Mobles de Catalunya i és l'únic retrat que es conserva del bisbe.



Proximitat



Durant el seu episcopat, Rafel Lasala enfortí la diòcesi de Solsona fins a l'arribada de la crisi de l'Antic Règim i la seva obra fou un sòlid referent durant el procés de recuperació del bisbat a mitjan segle XIX. Una de les seves característiques principals era la proximitat en el tracte. Segons Fàbregas, «la biografia parla de la importància que Lasala donava a la comunicació amb la resta de feligresos. A més, desenvolupava moltes visites pastorals, era un bisbe molt present».

Abans de venir a Solsona, va ser professor de Filosofia i de Matemàtiques a la universitat i prior i rector de diversos col·legis de València. Va ser designat bisbe auxiliar i governador de l'arquebisbat de València, i el 1773 va ser designat bisbe de Solsona. «És autor de dos catecismes sobre els orígens del cristianisme. És una tasca que els bisbes no solen fer, però ell ho feia», continua la tècnica del Museu Diocesà i Comarcal Lídia Fàbregas, per assenyalar el caràcter proper de Lasala.

L'exposició sobre Rafel Lasala del museu, que fa pública aquesta re-edició de la biografia del prelat, es troba dins de les activitats de commemoració del 425è aniversari de la creació del Bisbat de Solsona. Segons fonts de la diòcesi, l'edició d'un calendari amb la història del bisbat és una altra de les activitats que s'estan portant a terme. Pel que fa a les properes activitats de celebració, se n'estan ultimant els detalls abans de fer-les públiques.