La Joviat proposa un curs de restauració a la comarca

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona i l'Escola Joviat s'han unit per proposar un curs de servei de restaurant a la comarca, davant d'una «manca de formació professional relacionada amb el turisme i la restauració al Solsonès», segons el director de la Joviat, Josep Codina.

El curs havia de començar el 16 d'abril, però s'ha decidit posposar-lo per poder arribar a la quinzena d'alumnes. «Falta que cada restaurant acabi de negociar amb els seus treballadors i treballadores, que valorin la situació per tal d'arribar a un acord», ha explicat Codina com a possible motiu de la poca quantitat d'inscrits.

Segons fonts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a Solsona (CTFC), la situació és favorable per als estudiants, sobretot els de la comarca del Solsonès i Cardona, ja que no s'haurien de desplaçar fins a Manresa. A més a més, la formació és gratuïta, subvencionada entre el Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat i el ministeri de Treball.

Amb el curs s'obtindrà un certificat de professionalitat acreditat i reconegut pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Les competències que adquiriran els estudiants són convalidables amb les d'un grau mitjà, que està format per «varis certificats de professionalitat», ha afegit Josep Codina.



Es farà a Can Mascaró

Les instal·lacions que acolliran el curs són les del restaurant Can Mascaró, al costat del CTFC, dins del terme de Solsona. Mesos enrere, membres de l'Escola Joviat van visitar l'espai per tal d'homologar-lo. «Podem tenir les instal·lacions de l'escola o situar-los a altres llocs. En el cas de les cuines, costen més d'homologar, però a Can Mascaró ja ho teníem», va continuar Codina, afegint que, de la mateixa manera que la Joviat està proposant aquest curs al Solsonès, també ha engegat convenis amb dues hípiques de Viladecans i Cardedeu, com també pretén iniciar una formació a Igualada.

L'inici del curs s'ha posposat per tal de poder completar el grup d'inscrits, de tal manera que arribin a ocupar les quinze o divuit places. «Després de la xerrada amb el Gremi d'Hostaleria del Solsonès, vam intentar fer-lo el màxim de compatible amb una feina. Ara cal veure la resposta de les persones que el vulguin fer», ha conclòs Codina. Les condicions actuals són flexibles: tres o quatre hores durant un o dos dies a la setmana. Les entitats organitzadores destaquen les assignatures de vins i d'anglès, a més de les d'elaboració de plats a la vista de la clientela i les pràctiques en empreses, que són convalidables amb la feina actual dels participants estudiants.

La idea de l'Escola Joviat és, durant els propers anys, seguir col·laborant amb les empreses i entitats de la comarca del Solsonès i aportar-hi més cursos. Per a persones que estiguin treballant, i també per a persones aturades o la població en general.