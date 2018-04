El carrer Sant Miquel de Solsona ja té enllestida la fase de pavimentació

El carrer Sant Miquel de Solsona ja està pavimentat i serà transitable durant el cap de setmana i la diada de Sant Jordi. La regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, ha explicat que abans de dissabte es retirarà «tot el material del mig del carrer per tal que la gent pugui transitar-hi sense dificultats».

Les obres en una de les principals entrades del nucli antic solsoní, pel portal del Pont, van començar el mes de gener per no coincidir amb Nadal. Tot i així, han coincidit amb Carnaval i Setmana Santa, i per Sant Jordi el carrer serà transitable però encara no estarà acabat.

Els veïns i els establiments comercials del portal del Pont s'han vist afectats pels treballs durant els darrers mesos. La botiga de flors i plantes Rendé Bertran, per exemple, va exhibir en el seu aparador durant vàries setmanes un cartell que deia «Aquí no estem en obres». Les Enramades del Carnaval solsoní també van fer esment a les obres, que van obligar l'organització a canviar itineraris de diverses activitats.



Estudi arqueològic



Els treballs arqueològics van endarrerir el procés i els terminis previstos. Les troballes van necessitar el seu temps d'estudi i valoració, ja que l'equip no s'esperava trobar-les en tan bon estat. Les més antigues són datades del segle XIV, concretament entre els anys 1300 i 1340.

La part aixecada del carrer de Sant Miquel està protegida com a bé cultural d'interès local (BCIL) i la muralla, com a bé cultural d'interès nacional (BCIN). «Les restes arqueològiques, ja emmarcades en un pla especial, són d'un nivell 3 de protecció dins l'àmbit municipal. Per tant, es tracta d'un nivell de protecció màxima», explicava l'arquitecte municipal Pere Cascante, quan havien acabat els estudis arqueològics, al principi del mes de febrer.

Finalment, el fragment de la muralla primigènia i del portal medieval, que van aparèixer el gener, se senyalitzaran amb una solució molt similar a la que es va aplicar en la reurbanització del carrer de la Regata i a la vorera del Vall Fred, amb una disposició diferenciada de les lloses i l'ús de pedra recuperada durant la intervenció arqueològica.

«Després de la pavimentació, s'hi posaran llambordes, i marcarem les troballes arqueològiques, com per exemple el tram per on passava la muralla primigènia», continua Barrera. També s'hi afegirà un plafó explicatiu perquè la gent pugui conèixer millor què s'hi ha trobat.

Pel que fa al desenvolupament de les obres, la intervenció arqueològica i la pavimentació les executa l'empresa Constructora de Solsona, mentre que Obres Pardalé s'encarregarà de l'adequació dels serveis. L'obra té un import total de 117.626 euros, i es finança amb una partida pressupostària del 2017.

Passos

Si bé la intenció inicial era començar-la el desembre passat, l'Ajuntament va optar per ajornar-la fins passada la campanya nadalenca després que l'alcalde, David Rodríguez, i els regidors d'Urbanisme i del Nucli Antic, Rosó Barrera i Ramon Xandri, es reunissin amb representants de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i l'Associació de Veïns del Nucli Antic.

La prospecció i intervenció arqueològica iniciades al gener van donar pas a la renovació dels serveis soterrats, amb la connexió de les xarxes de clavegueram, de la línia elèctrica de baixa tensió, de telefonia i d'enllumenat als serveis existents. Amb la pavimentació i la col·locació de llambordes, les obres seran finalitzades.