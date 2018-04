Solsona no troba prou gent per al pressupost participatiu

El segon pressupost participatiu de Solsona busca més persones que formin part del procés, ja que l'Ajuntament solsoní només ha rebut l'acceptació de poc més de vint persones, tot hi haver enviat notificacions per carta a quatre-cents habitants majors de setze anys.

Dijous passat, 19 d'abril, es va donar el tret de sortida a l'elaboració del pressupost participatiu del consistori solsoní, que seguirà una metodologia molt similar a la de l'any passat, i tindrà la mateixa quantitat de pressupost disponible, 50.000 euros del capítol d'inversions per destinar a accions d'obres públiques que es puguin executar durant l'exercici 2018. Com l'any passat, la regidoria de participació ha confiat en els equips de Raiels i L'Arada per a la coordinació i dinamització.

S'han programat un total de cinc sessions participatives, que es duran a terme sempre els dijous a les vuit del vespre, amb una durada prevista de dues hores cadascuna. La darrera serà el 14 de juny. Com a novetat, hi ha la incorporació d'una visita de camp conjunta i voluntària, el 10 de maig a les sis de la tarda, per valorar sobre el terreny les obres que proposin els participants. L'any passat, una trentena de persones van participar en el primer pressupost participatiu convocat per l'Ajuntament solsoní, i abans de final d'abril es vol convocar el primer grup de treball per presentar l'estat dels projectes o accions que es van fixar com a prioritàries. Una de les propostes és reforçar l'enllumenat a dos passos de vianants considerats perillosos.