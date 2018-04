La Fira de Sant Isidre també tindrà un joc d'escapada

La Fira de Sant Isidre de Solsona, que tindrà com a dies centrals l'11, el 12 i el 13 de maig, inclourà un joc d'escapada, organitzat per l'associació d'Empresaris per al Solsonès i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona.

L'activitat discorrerà pel nucli antic i acabarà a la zona del passeig de Pare Claret, un dels centres neuràlgics de la fira. El president d'Empresaris per al Solsonès, Marc Arnau, ha explicat que l'experiència d'escapada a l'aire lliure es desenvoluparà «paral·lelament a diferents punts de Solsona i tindrà relació amb els comerços i empreses de la comarca».

L'associació ha donat una sèrie de materials a l'empresa associada La Volta, que ja té una sala de joc d'escapada al nucli antic solsoní, per tal que les seves emprenedores acabin de coordinar les activitats que tindran lloc durant els dies de la fira, i seran obertes al públic en general amb inscripció prèvia. El nombre de sessions que es faran i el sistema de reserva de plaça seran explicats per l'associació Empresaris per al Solsonès i la UBIC Solsona en els propers dies.



Dinar conjunt

El dissabte 12 de maig, també amb relació a les activitats de la Fira de Sant Isidre, les persones associades d'Empresaris per al Solsonès i de la UBIC dinaran conjuntament per «fer coneixences, compartir entre les dues entitats i fer una reflexió conjunta», ha explicat Marc Arnau.

A més a més, les dues associacions tindran un estand conjunt, com ja van fer l'any passat.