El taller de cant coral de Freixinet porta els participants de viatge musical

El local social de Freixinet, dins del municipi de Riner, va acollir dissabte un taller de cant coral a càrrec de Maria Jesús Culleré. La barcelonina havia estat durant més de vint anys professora a l'Escola Municipal de Música de Solsona. La sessió del cicle Freixinet enCanta preguntava en el cartell publicitari: «Vas cantar amb la Maria Jesús Culleré?»

Vint-i-cinc persones van desenvolupar el taller musical, dividides entre sopranos, contralts i homes. Hi havia gent de Freixinet i d'altres municipis del Solsonès. També de Cardona, com Núria Camps, que va anar al taller perquè sol cantar cada divendres amb la coral La Fònica al local social de Freixinet. Lourdes Gamisans va sortir «contenta d'una classe ben dinàmica. Tot i que no havia conegut personalment Maria Jesús Culleré, vaig venir perquè me n'havien parlat molt bé», afegeix Gamisans.



Història



El director de La Fònica, Josep Barcons, ha explicat que el cicle Freixinet enCanta tindrà més tallers que desenvoluparan més estils musicals, «com el cant gregorià i el blues, per posar dos exemples». La Fònica va néixer l'any 2000, dos anys després dels grans incendis de la Catalunya Central del 1998, que van assolar, entre molts altres indrets del Solsonès, els boscos de Freixinet. Christina Koch en va ser la primera directora, durant catorze anys.