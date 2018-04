12 persones grans de Solsona troben el benestar a través de la música

Un concert de Sant Jordi obert a tothom, diumenge al matí, va posar el punt i final a un nou curs de musicoteràpia per a la gent gran organitzat per la regidoria d´Acció Social de Solsona. Les dotze persones participants, la gran majoria dones, van compartir amb el públic el tipus d´activitats realitzades durant els tres mesos que ha durat el curs, conduït pels professors de música Xavier Juanco i Marta Lorenz.

Percussió corporal, un conte musical, improvisacions amb instruments de làmines, la interpretació de l''Hallelujah' de Leonard Cohen o un ball al ritme d''I wish' de Stevie Wonder van ser algunes de les actuacions del programa, una variada demostració de l´ús de la música com a mitjà per a arribar al benestar físic, psicològic i emocional.

Des de l´organització s´ha agraït la col·laboració de l´Escola Municipal de Música i Anna Camps en l´activitat de cloenda del curs. L´Ajuntament té la voluntat de donar continuïtat a l´activitat trimestral de musicoteràpia, organitzada des de fa tres cursos, en properes edicions. Les sessions, que no requereixen tenir coneixements musicals, s´enfoquen com una vivència, un espai per al joc, l´experimentació, la improvisació i la creativitat.