El Consell del Solsonès demana imatges per recordar l'incendi del 98

El Consell Comarcal del Solsonès demana documentació sobre el devastador incendi del 1998 als ajuntaments dels municipis de la comarca i a la població en general, per utilitzar-la per commemorar que han passat «vint anys d'un esdeveniment que, tot i que va ser un cop fort pel Solsonès, cal recordar», segons ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón.

Les activitats de commemoració que pugui portar a terme l'ens comarcal en els propers mesos, acompanyades d'algun tipus de publicació històrica amb imatges de l'incendi ajudaran a conscienciar la població per tal que no torni a passar un fet semblant, ja sigui amb accions personals o comunitàries, seguint amb les declaracions de membres del Consell.

La presidenta de l'ens va fer la petició en el darrer Consell d'Alcaldes del Solsonès, i el responsable de Comunicació n'està fent la recopilació actualment, una tasca que continuarà en els propers mesos. «Tot i que no hi ha gaires imatges conservades d'aquell moment, va ser un fet remarcable en la història de la comarca», continua l'encarregat de fer el recopilatori.

A més, el Consell Comarcal participarà com a ponent en una jornada de prevenció d'incendis forestals organitzada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM), per tal d'assolir més coordinació comarcal estudiant les experiències. El Consell serà l'única entitat supramunicipal que participarà en aquesta jornada i l'única entitat local de les comarques de Lleida i Catalunya Central.