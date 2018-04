L'institut de Solsona es queda sense el seu únic cicle formatiu de grau superior

L'institut Francesc Ribalta de Solsona ha fet públic el seu «desacord per la supressió de l'únic cicle formatiu de grau superior de la comarca del Solsonès, ofert pel departament d'Ensenyament», segons ha explicat el centre educatiu solsoní en un comunicat en nom del seu claustre de professors. Es tracta del cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil, que era previst per al proper curs 2018-2019.

«Hi ha una quinzena de persones interessades a cursar-lo», segons la directora de l'institut, M. Teresa Pijuan. És per aquest motiu que el centre ha demanat al departament d'Ensenyament que reobri el període de preinscripció dels estudis.



Desequilibri territorial

El centre solsoní es mostra preocupat per la disminució de l'oferta pública de cicles formatius de grau superior en una comarca com el Solsonès, amb una baixa densitat demogràfica i una alta dispersió geogràfica. Segons l'institut, si hi ha menys possibilitats de trobar cicles de grau superior es produeix «una situació de desigualtat d'oportunitats per als joves del territori, que s'han de desplaçar a una altra comarca per continuar estudiant», expliquen els membres del claustre.

A més, el seu comunicat també dóna importància al «desequilibri territorial entre l'àrea metropolitana i les comarques d'interior o de muntanya». El fet d'haver-se de desplaçar per estudiar «no està a l'abast de tothom, ja sigui per motius econòmics, familiars o de transport. Per aquests motius, creiem que és necessari mantenir l'oferta de cicles de serveis a la comunitat en un centre públic com és l'institut Francesc Ribalta», conclouen els membres del claustre de professors del centre solsoní, que ja té un recorregut de disset anys fent cicles.